Rangnick voorziet ’openhartoperatie’ Man United: ’Paar cosmetische ingrepen niet genoeg’

United benoemde Ajax-trainer Ten Hag deze week voor de komende drie seizoenen. Hij volgt aanstaande zomer Rangnick op, die het eerder dit seizoen overnam van de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer. De Duitser blijft bij de club betrokken in een adviserende rol.

„Je hebt echt geen bril nodig om te zien waar de problemen liggen”, vertelde Rangnick tegen Britse media. „Nu gaat het erom hoe we die oplossen. Om het met een medische situatie te vergelijken: dit wordt een openhartoperatie. Ik denk dat het geen twee of drie jaar hoeft te duren om de dingen te veranderen die nodig zijn. Dat moet in een jaar al kunnen.”

Rangnick vindt Ten Hag een goede keuze. „Het belangrijkste is nu dat de club de best mogelijke spelers binnenhaalt.” De Duitser ziet de Franse international Paul Pogba volgend seizoen niet meer terugkeren op Old Trafford. „Zoals het er nu naar uitziet wil hij zijn aflopende contract niet vernieuwen. Maar dat kan ook gelden voor de club of voor Erik. Dat weet ik niet.”