City moet na gelijkspel in achtervolging op fortuinlijk Arsenal

Bernardo Silva bracht de regerend kampioen nog wel op voorsprong. Maar Chris Wood maakte in de 84e minuut gelijk voor de thuisploeg. City heeft nu een achterstand van 2 punten op Arsenal, dat moeizaam won bij Aston Villa. De lijstaanvoerder heeft een wedstrijd minder gespeeld dan de naaste belager. Nathan Aké mocht pas in de 89e minuut invallen bij City, dat woensdag bij Arsenal won (3-1). City kwam met die zege in punten gelijk met de lijstaanvoerder uit het noorden van Londen.

Het schot van Jorginho valt via de paal en het hoofd van Emiliano Martinéz binnen. Ⓒ ANP/HH

Arsenal

Koploper Arsenal wist pas in de blessuretijd bij Aston Villa ternauwernood het vierde puntenverlies op rij voorkomen. Een hard schot van middenvelder Jorginho belandde via de lat en het hoofd van doelman Emiliano Martínez in het doel. Even later zorgde Gabriel Martinelli ook nog voor de 4-2. Daardoor is de voorsprong op Manchester City weer 3 punten.

Aston Villa kwam al in de 6e minuut op voorsprong. Ollie Watkins werd de diepte in gestuurd en kreeg te veel ruimte van de verdediging, waardoor de spits de bal in de verre hoek kon schuiven. Bukayo Saka maakte 10 minuten later gelijk, maar na ruim een halfuur stond de thuisploeg alweer op voorsprong. Philippe Coutinho kon na een lage voorzet van dichtbij helemaal vrij raak schieten.

Emiliano Martínez werd verkozen tot beste doelman van het WK. Ⓒ ProShots

Met een laag schot in de korte hoek maakte Oleksandr Zintsjenko na een uur gelijk voor Arsenal. De ploeg van trainer Mikel Arteta miste in de slotfase aanvankelijk enkele kansen, voordat het schot van Jorginho ietwat gelukkig achter Martínez belandde. Martinelli kon in de ultieme slotfase scoren nadat de goalie was overgestoken voor een corner. Martínez ondernam nog wel een lange sprint, maar was kansloos. Martinelli kon zelfs al juichen voordat hij bij het doel was.

Chelsea

Chelsea slaagt er maar niet in te profiteren van de enorme investeringen van Todd Boehly. De Amerikaanse eigenaar gaf dit seizoen 500 miljoen euro uit aan nieuwe spelers. Toch verloor Chelsea voor eigen publiek ook van Southampton (0-1). James Ward-Prowse benutte een vrije trap. Noni Madueke, vorige maand overgekomen van PSV, had een basisplaats bij Chelsea dat voorlopig op de tiende plaats van de ranglijst staat.