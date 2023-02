VIDEO Lullige momenten wereldkampioen Martínez helpen Arsenal ontsnappen

Aston Villa kwam al in de 6e minuut op voorsprong. Ollie Watkins werd de diepte in gestuurd en kreeg te veel ruimte van de verdediging, waardoor de spits de bal in de verre hoek kon schuiven. Bukayo Saka maakte 10 minuten later gelijk, maar na ruim een halfuur stond de thuisploeg alweer op voorsprong. Philippe Coutinho kon na een lage voorzet van dichtbij helemaal vrij raak schieten.

Emiliano Martínez werd verkozen tot beste doelman van het WK. Ⓒ ProShots

Met een laag schot in de korte hoek maakte Oleksandr Zintsjenko na een uur gelijk voor Arsenal. De ploeg van trainer Mikel Arteta miste in de slotfase aanvankelijk enkele kansen, voordat het schot van Jorginho ietwat gelukkig achter Martínez belandde. Martinelli kon in de ultieme slotfase scoren nadat de goalie was overgestoken voor een corner. Martínez ondernam nog wel een lange sprint, maar was kansloos. Martinelli kon zelfs al juichen voordat hij bij het doel was.