De Ligt van ’flop’ naar ’dé grote man’ bij Juventus

Matthijs de Ligt (m)c viert zijn doelpunten met ploeggenoten Cristiano Ronaldo (r) en Gonzalo Higuain. Ⓒ AFP

Opnieuw is Matthijs de Ligt in de Italiaanse media onderwerp van gesprek. Niet alleen vanwege zijn winnende doelpunt voor Juventus in de stadsderby met Torino, maar ook vanwege een vermeende handsbal. En dat laatste is niet de eerste keer. Waar hij vorige week nog als de schlemiel werd neergezet, wordt hem nu de heldenrol toebedeeld.