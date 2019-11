Oranje telt af naar EK-loting op 30 november

Met Amsterdam als speelstad en Roemenië uitgeschakeld voor rechtstreekse EK-kwalificatie speelt Oranje alle drie de groepswedstrijden in de Johan Cruijff ArenA. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman komt op 14, 18 en 22 juni in actie voor eigen publiek. Het aanvangstijdstip moet nog worden bepaald.

Afhankelijk van kwalificatie voor de tweede ronde op het eindtoernooi in 2020 en de eindklassering in groep C wacht na groepswinst een vervolg in Boedapest (2e ronde), Bakoe (kwartfinale) en Londen voor de halve finale en eindstrijd. Eindigt Oranje als groepstweede dan gaat de reis naar de Europese titel via Londen (2e ronde), München (kwartfinale) en opnieuw tweemaal Londen.

De 24 gekwalificeerde landen voor het EK 2020 worden verdeeld over zes groepen van vier landen. Het toernooi wordt gespeeld door heel Europa in twaalf verschillende steden. Landen met een speelstad, die zich hebben gekwalificeerd, spelen minimaal twee groepswedstrijden op eigen grondgebied.

Dit geldt inmiddels voor Nederland (Amsterdam), Engeland (Londen), Duitsland (München), Italië (Rome), Spanje (Bilbao) en Rusland (St. Petersburg). Andere landen waarin het EK wordt afgewerkt, maar waarvan de nationale ploeg nog niet zeker is van deelname zijn: Denemarken (Kopenhagen), Hongarije (Boedapest), Ierland (Dublin), Azerbeidzjan (Bakoe), Schotland (Glasgow) en Roemenië (Boekarest).

Bekijk ook: Kwalificatie Oranje nodigt niet uit tot feest

Bekijk ook: Koeman moet in aanloop naar EK kaarsjes opsteken