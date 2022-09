Premium Het beste van De Telegraaf

Van Nistelrooy maakt bij PSV kennis met keerzijde trainersvak

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Ruud van Nistelrooy

EINDHOVEN - Het trainerschap van Ruud van Nistelrooy is een nieuwe fase ingegaan, waarin hij meer onder het vergrootglas is komen te liggen. De PSV-trainer baarde opzien, en in Eindhovense supporterskringen vooral ook ergernis, met zijn zalvende teksten na het teleurstellende 1-1 gelijkspel tegen FK Bodø/Glimt. Van Nistelrooy had het over „reuzenstappen die zijn gezet” en verbaasde met een uiteenzetting dat hij nooit gezegd heeft dat PSV kampioen moet worden. Een dag later nuanceerde de PSV-trainer zijn uitspraken, waarmee hij zijn ergernis over de negatieve teneur rond zijn team kenbaar had gemaakt.