Unicum voor uitblinkers Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp

Griekspoor is de eerste tennisser die zeven challengertoernooien in een jaar heeft gewonnen. De 25-jarige prof won zondag het toernooi van Tenerife.

Tallon Griekspoor Ⓒ ANP/HH

Botic van de Zandschulp steeg ook op de zogeheten ATP-ranking. Hij is de hoogst genoteerde Nederlander op de 61e plaats. Zowel Griekspoor als Van de Zandschulp stond niet eerder zo hoog op de wereldranglijst, die nog altijd wordt aangevoerd door de Serviër Novak Djokovic.

Er waren kleine verschuivingen in de top 10. Zo nam de Duitser Alexander Zverev de derde plek over van de Griek Stefanos Tsitsipas. De Rus Andrej Roeblev nam de vijfde plek over van de Spanjaard Rafael Nadal.

