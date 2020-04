Barcelona dreigt met juridische stappen om ’corruptie’

Rousaud, die vicevoorzitter was, suggereerde in een interview dat de Spaanse topclub zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie. Barcelona neemt in een verklaring op de website afstand van die suggesties en dreigt met juridische stappen.

Salaris inleveren

De zes opgestapte bestuursleden zeggen er geen vertrouwen meer in te hebben dat voorzitter Josep Maria Bartomeu de consequenties van de coronacrisis op de juiste manier aanpakt. De club van onder anderen Frenkie de Jong en Lionel Messi zag een groot deel van de inkomsten wegvallen en liet de voetballers uit de selectie daarom tijdelijk 70 procent van hun salaris inleveren.

De vertrokken bestuurders zijn ook niet te spreken over het inhuren van een bedrijf dat bijhoudt wat er op de sociale media over Barcelona verschijnt. Volgens Rousaud zou de club daar 1 miljoen euro voor hebben betaald, terwijl de kosten slechts 100.000 euro zouden zijn. „Iemand heeft dus met het geld zitten sjoemelen”, zei de vicevoorzitter tegenover een Catalaans radiostation.

Die suggestie moet hij mogelijk voor de rechter toelichten, als Barcelona het dreigement omzet in een officiële aanklacht.