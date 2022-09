Murray ziet in Federer toekomstige Laver Cup-captain

Het team van Europese tennissers staat sinds het begin van de Laver Cup in 2017 onder leiding van de Zweedse oud-toptennisser Björn Borg, het team van spelers uit de rest van de wereld wordt begeleid door de Amerikaan John McEnroe. Na vier overwinningen op rij van Team Europa zegevierde Team World afgelopen weekeinde in Londen voor het eerst, met 13-8.

Federer kwam één keer in actie, vrijdagavond met Rafael Nadal in het dubbelspel. De twee tennisiconen verloren van de Amerikanen Jack Sock en Frances Tiafoe. Terwijl Nadal terug naar huis ging om zijn hoogzwangere partner bij te staan, bleef de Zwitser in Londen om zijn teamgenoten aan te moedigen. „Langs de lijn was hij in het coachen ook geweldig”, zei Murray. „Hij kijkt veel tennis en houdt van het spelletje. Voor oud-spelers die coach worden is het belangrijk om op de hoogte te blijven en veel te weten over de spelers.”

De zesde editie van de Laver Cup vindt volgend jaar plaats in de Canadese stad Vancouver. Borg liet in Londen doorschemeren dat hij dan mogelijk stopt als captain.