Ruud Gullit: ’Tennissers kunnen zelfs met hun eigen kleur bal spelen’

„Als we het algemeen belang laten varen wil ik het voor één keer ook hebben over mijn belang. Ik ben een fervent golfer. Ik zou niet weten hoe wij als golfers in aanraking kunnen komen met mensen die corona zouden hebben. Je slaat met je eigen balletje, je wandelt met je eigen karretje, je speelt met je eigen vrouw of man. Of met een vriend die op afstand blijft. Je maakt geen gebruik van het clubhuis en je wandelt buiten in de natuur”, stelt Gullit.

Volgens Gullit vindt premier Mark Rutte dat ook belangrijk. „Want die zegt dat we een goede conditie moeten hebben. Er wordt geadviseerd om fit te blijven. Bovendien zie ik in het bos meer mensen lopen dan wanneer er een paar op een golfbaan lopen. Dus ik begrijp niet waarom in deze periode de golfbanen niet worden vrijgegeven.”

Gullit denkt in dit geval dan ook aan de Nederlandse topgolfer Joost Luiten. „Die moet gaan trainen. Ik heb recent nog met hem gesproken. Hij kan komende zomer meedoen aan de Charles Schwaab Cup in Amerika. De vraag is natuurlijk of hij Amerika in komt, maar als dat wel lukt straks en hij wil zich inschrijven, dan heeft hij geen bal geraakt al die tijd. Topsporters die hun werk willen doen en niet met elkaar in contact komen, moet je laten gaan. Tennissers kunnen ook trainen en spelen. Die kan je zelfs met hun eigen kleur ballen laten spelen, zodat ze nooit de bal van de tegenstander oppakken.”

