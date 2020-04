KNVB in overleg over ’coronaproof’ voetbal

Dat zegt de voetbalbond in een reactie op de oproep van een deel van de burgemeesters om in elk geval tot september grote evenementen, waaronder wedstrijden in het betaald voetbal, in verband met de coronacrisis te verbieden.

Over de oproep van de burgemeesters zegt de KNVB: „Als de regering deze oproep dinsdag overneemt en dat bij het kabinetsbesluit bekendmaakt, schept dat duidelijkheid. Dan kunnen wij verder aan de slag.” Een woordvoerder voegde daaraan toe daar nu nog niet op vooruit te willen lopen.

Verder noemde de KNVB de oproep „een duidelijk signaal voor de hele evenementenbranche in tijden die voor iedereen moeilijk zijn. Nogmaals, dinsdag verwachten we meer duidelijkheid te krijgen, met name ook over het betaald voetbal zonder publiek in de komende tijd.”

Onder meer viroloog Ab Osterhaus sprak onlangs de vrees uit dat er in heel 2020 niet meer met publiek zou kunnen worden gevoetbald. Ook internationaal zeiden meerdere deskundigen met betrekking tot grote sportevenementen daar bang voor te zijn.