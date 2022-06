Wie stopt het Poolse kanon Iga Swiatek?

Tennis

Nederlands succes op Roland Garros: rolstoeltennisster Diede de Groot wint 14e grandslamtitel

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft zich zaterdag verzekerd van haar veertiende grandslamtitel in het enkelspel. De 25-jarige Nederlandse was in de finale van Roland Garros in twee sets te sterk voor de Japanse Yui Kamiji: 6-4 6-1.