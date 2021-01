F1-teams Mercedes en Williams gaan nauwer samenwerken

Vanaf 2022 gaat Williams ook gebruikmaken van de versnellingsbakken van topteam Mercedes, plus andere gerelateerde hydraulische componenten. Het staartteam van de laatste jaren kan zich zodoende richten op andere ontwikkelingen. Tot dusver bouwde Williams alle onderdelen zelf. De regels in de Formule 1 gaan na dit seizoen flink op de schop.

De banden tussen beide partijen zijn sowieso al nauw. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft lange tijd aandelen in Williams gehad en coureur George Russell is een Mercedes-junior.

Bij Williams zijn er de voorbije periode veel veranderingen geweest. Het gevallen topteam van weleer werd vorig jaar overgenomen door een Amerikaanse investeringsmaatschappij, Dorilton Capital. Even later stapte teambaas Claire Williams op, waardoor de familie Williams na liefst 43 jaar afscheid nam van de Formule 1. Simon Roberts is sindsdien de nieuwe teambaas van Williams, dat in het verleden negen constructeurstitels won.