Liverpool houdt met zege op Forest zicht op Europees voetbal

Voor rust was Virgil van Dijk dicht bij de openingstreffer. De mee opgekomen Oranje-international kopte goed in maar doelman Keylor Navas tikte de bal nog over zijn doel. De voorsprong kwam er kort na rust. Uit een hoekschop belandde de bal op het hoofd van Fabinho, die Jota bereikte. De Portugees kopte van dichtbij raak. Vier minuten later was het alweer gelijk. Een schot van Neco Williams werd van richting veranderd door Andrew Robertson waarna Liverpool-doelman Alisson geen antwoord had.

Opnieuw slechts vier minuten later leidde Liverpool weer, dankzij Jota, nu op aangeven van Robertson.

De Portugese aanvaller Diogo Jota (R) was goed voor twee treffers tegen Nottingham Forest. Ⓒ AFP

Nottingham, strijdend tegen degradatie, gaf zich nog niet gewonnen. In de 67e minuut schoot Morgan Gibbs-White raak uit een afgeslagen hoekschop en via het been van Trent Alexander-Arnold: 2-2. Maar het 183e doelpunt voor Liverpool van Salah - in de 70e minuut gemaakt op aangeven van Alexander-Arnold - bezorgde de ploeg van Klopp drie kostbare punten. Cody Gakpo werd na een uur gewisseld.

Leicester City

Leicester City belandde boven de degradatiestreep dankzij een 2-1-zege op Wolverhampton. De Belg Timothy Castagne maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer. De ploeg weet Everton (0-0 bij Crystal Palace), Nottingham en Southampton nog onder zich. Aston Villa, dat op 1-1 uitkwam bij Brentford, staat net boven Liverpool op de zesde plaats.

Bekijk hier de uitslag, stand en het programma in de Premier League