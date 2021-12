Brian Brobbey op weg naar Ajax

Bovendien kan hij als stand-in dienen voor Sébastien Haller in de spits. De landskampioen sorteert zo vast voor op het tijdelijke vertrek van Haller, die in januari met Ivoorkust deelneemt aan de Afrika Cup.

In het akkoord op hoofdlijnen staat op dit moment geen optie tot koop, maar dat onderwerp wordt nog besproken. Brobbey, die de gehele jeugdopleiding van Ajax doorliep, was vorig seizoen nog van grote waarde voor de Amsterdammers. Als invaller maakte hij meerdere belangrijke doelpunten, zoals in het Europa League-toernooi tegen Lille OSC, Young Boys en AS Roma.

Brobbey zag bij Ajax door de aanwezigheid van Haller, die in de vorige winter voor 22 miljoen euro werd gekocht van West Ham United, echter te weinig perspectief op speeltijd. RB Leipzig verleidde hem, met toenmalig trainer Julian Nagelsmann als belangrijke spil, tot een overstap naar de Bundesliga. Eenmaal daar aangekomen werd bekend dat Nagelsmann voor een avontuur bij Bayern München had gekozen. Dit seizoen komt Brobbey maar mondjesmaat aan spelen toe in Oost-Duitsland.

