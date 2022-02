Japanse fotografen op de vuist bij Olympische Spelen

In de bus van het grote mediacentrum naar het shorttrackstadion ging een aantal Japanse fotografen met elkaar op de vuist. Het is af en toe dringen bij en in de bussen. Door de coronamaatregelen is er minder plek dan gebruikelijk. Dat dringen ontaardde in een vechtpartij tussen verschillende fotografen, die door andere collega’s uit elkaar werd gehaald.

In de zogenaamde ’closed loop’ is het niet altijd eenvoudig om van de ene naar de andere locatie te komen. Er kan een taxi worden genomen, maar de taxi-app werkt zeer gebrekkig, waardoor zo’n beetje iedereen is aangewezen op de bussen, die ook niet altijd volgens het elke dag veranderende schema rijden.

