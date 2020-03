FIA reageert op aantijgingen Formule 1-teams

Reden voor de massale woede is het bericht van de FIA van vrijdag 28 februari, waarin werd gerept over een regeling met Ferrari naar aanleiding van het onderzoek naar de motoren van het Italiaanse team. Over de inhoud van de uitslagen van het onderzoek en de regeling werd niets gezegd.

De FIA laat nu, in een waarschijnlijk juridisch zorgvuldig opgesteld statement, van zich horen. „Ferrari heeft zich fel verweerd tegen de verdachtmakingen en stelt dat de motor altijd volgens de regels is geweest. De FIA was niet helemaal overtuigd, maar heeft besloten dat verdere actie niet zeker zou hebben geresulteerd in een sluitende zaak. Dit vanwege de complexiteit van het onderwerp en de materiele onmogelijkheid om eventueel bewijs te verzamelen.”

Met andere woorden: de FIA was niet helemaal tevreden met het verweer van Ferrari, dat werd verweten in 2019 te sjoemelen met de brandstoftoevoer. Toch werd de zaak niet verder aangepakt vanwege de moeilijkheid ervan.

Volgens de FIA is er nu gekozen om de negatieve consequenties van een lange rechtsgang te voorkomen, waardoor een afsluitende schikkingsovereenkomst is overeengekomen. Volgens de FIA staat het in haar recht om de inhoud van de schikking geheim te houden. De zeven niet-Ferrari-teams in de Formule 1 eisten woensdag opheldering naar aanleiding van de ’deal’ met Ferrari.