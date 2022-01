Premium Het beste van De Telegraaf

Piet Keur stond op veld tijdens dramatisch duel in Moskou Stadionramp Afrika Cup roept akelige herinneringen op: ’Het blijft een heel raar idee’

Spelers van Haarlem en Spartak houden een minuut stilte tijdens de benefietwedstrijd in oktober 2007. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - De Afrika Cup in Kameroen is opgeschrikt door een stadionramp. Bij een stormloop van Kameroense voetbalfans bij het Olembe Stadion in de hoofdstad Yaoundé voor de wedstrijd Kameroen-Comoren zijn zeker acht mensen om het leven gekomen en zeker vijftig gewonden gevallen. De ramp in Yaoundé roept herinneringen op aan andere stadionrampen zoals die op Hillsborough, Ibrox en de Heizel-ramp. Maar ook een Nederlandse club was betrokken bij een stadionramp, wellicht de ernstigste ooit in de voetbalhistorie.