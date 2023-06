Racepak waarin Max Verstappen won in Canada onder de hamer

Dat goede doel is Wings for Life, dat aan Red Bull is gelieerd en zich inzet om een remedie te vinden voor ruggenmergletsel en dwarslaesies.

Verstappen boekte in Montréal zijn 41e zege in zijn Formule 1-loopbaan. Het was tevens de honderdste zege van Red Bull in de koningsklasse. Wie het hoogste bod neerlegt, ontvangt niet alleen de race-overall maar zal de regerend kampioen ook ontmoeten in de fabriek van de renstal in het Engelse Milton Keynes.

Geïnteresseerden kunnen tot 4 juli een bod doen via auction.f1authentics.com.