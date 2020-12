Max Verstappen snelste in eerste training Abu Dhabi

Bottas was namelijk 34 duizendsten langzamer dan de Limburger. Verder kwam er niemand in de buurt van de tijden van de twee. Lewis Hamilton reed de vijfde tijd, op dik 1,3 seconden van Verstappen. De wereldkampioen deed dat wel op de hardst beschikbare band. Hamilton is weer terug, nadat hij het vorige race-weekeinde in Bahrein miste vanwege een positieve coronatest.

Achter Verstappen en Bottas noteerden Esteban Ocon en Alexander Albon, die nog wel even spinde in de eerste trainingssessie, de derde en vierde tijd.

Daniel Ricciardo, die Renault na dit seizoen verlaat voor McLaren, reed slechts drie rondjes. Hij kampte met een probleem met de brandstofdruk. Mick Schumacher reed zijn eerste training voor Haas en noteerde de achttiende tijd. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen vormt volgend jaar bij het Amerikaanse team een rijderskoppel met Nikita Mazepin.