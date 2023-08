L’Équipe: PSG weigert om contract Georginio Wijnaldum te ontbinden

L’Équipe meldt op de website dat de 32-jarige middenvelder de clubleiding hierom had gevraagd, omdat hij geen uitzicht heeft op speeltijd in Parijs en met een transfervrije status meer opties heeft op de transfermarkt. PSG wil Wijnaldum echter liever verkopen en zo nog wat geld voor hem ontvangen.

Tekst gaat verder onder de tweet

De 90-voudig international van Oranje (27 doelpunten) staat tot het einde van dit seizoen onder contract in Parijs. Onder de nieuwe trainer Luis Enrique behoort Wijnaldum niet tot de selectie. Hij moet net als enkele andere spelers die mogen vertrekken apart van de groep trainen.

Beenbreuk

Volgens L’Équipe wil PSG zo’n 6 miljoen euro hebben voor de Rotterdammer, die twee jaar geleden transfervrij overkwam van Liverpool. Wijnaldum speelde in zijn eerste seizoen in Franse dienst 31 wedstrijden in de Ligue 1.

PSG verhuurde hem vorig seizoen aan AS Roma, maar door een beenbreuk stond de oud-speler van Feyenoord en PSV lang aan de kant. Wijnaldum verloor aan het einde van het seizoen met de Italiaanse club de finale van de Europa League tegen Sevilla en keerde daarna terug naar Parijs.