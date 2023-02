Winnende treffer Pedersen was geluk: ’Dat kan je wel zeggen’

Pedersen maakte vlak voor de gelijkmaker van zijn ploeggenoot Alireza Jahanbakhsh hands. Scheidsrechter Dennis Higler liet dat onbestraft. „Als we niet hadden gescoord, dan had niemand het meer over die handsbal gehad”, zei de Noorse vleugelspeler. „Maar nu wel. Ik weet niet wat ik hier op moet zeggen. Het was mijn beslissing niet.”

In de voorbereiding op het seizoen maakte Pedersen ook een doelpunt met zijn linkerbeen. „Deze was een stuk mooier. Het is een groot moment voor mij”, sprak Pedersen, die zijn vriendin op de tribune mee zag juichen. „Ook voor haar is dit een groot moment. Ze support me altijd en praat voor de wedstrijden altijd met me om me te motiveren. Ze is mijn grootste supporter.”

Feyenoord verstevigde de koppositie. AZ volgt nu op 5 punten en kan zondag worden gepasseerd door Ajax en PSV. Pedersen: „Veel mensen geloven nu misschien in de titel voor ons en natuurlijk praten wij er als spelers ook over. Maar het is nog een lang seizoen. We moeten het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken.”

Clasie baalt: ’Dat is doodzonde’

Jordy Clasie baalde na de nederlaag van AZ bij Feyenoord (2-1). „We verliezen in de laatste minuut”, doelde hij op een treffer van Marcus Pedersen. „Dat is doodzonde.”

„We hadden die 1-1 in de laatste minuten gewoon over de streep moeten trekken”, zei Clasie bij ESPN. „Feyenoord was vooral in de tweede helft meer aan de bal, maar ze creëerden ook niet veel kansen. Op die kopbal van Giménez na dan. Maar wij kregen met Jesper Karlsson ook een goede kans. Als hij die bal goed aanneemt, dan is het 1-2. Maar als je dan ziet hoe we die 2-1 tegen krijgen. Dan was het geluk gewoon aan de kant van Feyenoord.”

AZ zag de achterstand op koploper Feyenoord groeien tot 5 punten. Ajax en PSV kunnen de club uit Alkmaar zondag passeren. „Het seizoen is nog lang”, zei Clasie. „Laten we het week voor week blijven bekijken.”