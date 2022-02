Gemengde reacties op loting Conference League

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Het is de tweede keer deze Europese campagne dat PSV het tegen een Deense tegenstander opneemt. In de voorronde van de Champions League had de Eindhovense club weinig moeite met Midtjylland. „We zullen twee goede dagen moeten hebben om een ronde verder te komen. In deze fase van het toernooi zijn er geen zwakke tegenstanders meer. Dat hebben we deze week in Israël wel gezien”, blikte hij nog even terug op het tweeluik met Maccabi Tel Aviv.

Voor PSV is het niet de eerste ontmoeting met Kopenhagen, In het seizoen 2009-2010 was de Deense club tegenstander in de groepsfase van de Europa League. Thuis wonnen de Eindhovenaren met 1-0 door een doelpunt van Jonathan Reis. Uit werd het 1-1 en scoorde Balasz Dsudzsak het doelpunt van PSV.

Eredivisie

Voor de clash met Kopenhagen op het programma staat gaat eerst de Eredivisie weer verder. In het competitieduel van zondag tegen Sparta lijkt PSV opnieuw Cody Gakpo te moeten missen. Van de spelers die recent geblesseerd raakten worden ook Marco van Ginkel en Armando Obispo nog niet terug verwacht. Maxi Romero, André Ramalho en Ryan Thomas horen al langer tot het rijtje afwezigen.

Schmidt zou Philipp Mwene klaar kunnen stomen voor het duel op het Kasteel. Maar hij vraagt zich af of het verstandig is om de rechtsback op kunstgras zijn rentree te laten maken. Bovendien doet Mauro Junior het ook als rechtsback prima. Hij hoorde in Tel Aviv tot de betere spelers van PSV.

Letsch

In Arnhem werd de loting door de technische staf met gemengde gevoelens ontvangen. ,,Het is de zwaarst denkbare, maar ook de mooiste loting”, aldus Vitesse-trainer Thomas Letsch over AS Roma als tegenstander in achtste finales Conference League. De Duitse oefenmeester erkent tegelijkertijd dat het om dergelijke wedstrijden allemaal te doen is in Arnhem: ,,Iedereen bij Vitesse vindt dit natuurlijk een prachtig affiche. Hiervoor spelen we Europees voetbal.”