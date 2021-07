Imponerende Wout van Aert bezorgt Jumbo-Visma ritzege Tour in iconische Ventoux-etappe

De geletruidrager moest op de tweede beklimming van de Kale Berg Jonas Vingegaard (op dat moment de nummer 4 in het klassement) laten gaan. In de slotfase kwamen ze toch weer samen.

Julian Alaphilippe opende al vroeg het bal in de koers. Eerst kreeg hij de bolletjestrui mee, Nairo Quintana, maar later vormde zich een achtkoppige kopgroep: naast Alaphilippe kwamen hier Van Aert, Elissonde, Perez, Meurisse, Durbridge bij. Bauke Mollema kwam hier later ook bij.

Dansend over Kale Berg

Elissonde ging in de afdaling van de Ventoux (de eerste keer) ervandoor en Van Aert en Mollema volgden. Uiteindelijk kon alleen de Belg bij Elissonde komen. Enkele kilometers voor de top van de Kale Berg liet Van Aert Elissonde achter zich en ging hij al dansend op zijn fiets naar een fantastische zege. Weer kon hij een geweldige ritzege bijschrijven op zijn toch al indrukwekkende palmares.

Wout van Aert gaf iedereen het nakijken. Ⓒ ANP/HH

Vingegaard probeerde het op de tweede beklimming, hij kreeg Pogacar achter zich aan. Kelderman moest hier passen. Maar even later, moest ’Pogi’ zeer verrassend Vingegaard hier laten gaan. Voor het eerst een zwak moment deze Tour voor de Sloveen. In de slotfase kwamen ze toch samen binnen.

De leiding bleef in handen van Pogacar. De geletruidrager van UAE-Team Emirates zag nummer 2 Ben O’Connor wegvallen uit de top 5. Nu zijn de Colombiaan Rigoberto Urán en de Deen Vingegaard van Jumbo-Visma zijn naaste belagers, wel op meer dan 5 minuten. Kelderman, negende in de rit, klom naar de zesde plaats. Donderdag volgt een rit met enkele heuveltjes onderweg. In de aankomstplaats Nîmes wordt een massasprint verwacht.

Van Aert: wellicht mijn mooiste zege ooit

Van Aert wist even niet wat te zeggen na zijn ritwinst in de elfde etappe van de Tour de France. Niet zo maar een rit, maar een krachtproef met twee doorkomsten op de Mont Ventoux, een in wielerkringen haast mythische berg. „Ik heb er geen woorden voor, hoe stom dat misschien ook klinkt”, vertelde hij kort na de finish in Malaucène.

„Ik had voor de Tour begon nooit gedacht dat ik hier kon winnen. Een rit over een van de meest iconische beklimmingen uit de wielersport. Maar gisteren heb ik al wel aan de ploeg gevraagd of ik mocht meegaan in een ontsnapping. Omdat ik me goed begon te voelen. Dit is wellicht een van mijn mooiste overwinningen ooit”, vertelde de Belg, die de afgelopen jaren al onder meer Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Amstel Gold Race won. Ook is hij drievoudig wereldkampioen veldrijden.

Ploegleider Zeeman: heroïsche overwinning voor Van Aert

Ploegleider Merijn Zeeman van Jumbo-Visma had tijd nodig om bij te komen van de emotionele zege van Van Aert in de Ronde van Frankrijk. Na de vele tegenspoed in deze Tour kon zijn ploeg woensdag eindelijk juichen.

„Dit is een heroïsche overwinning”, zei Zeeman na afloop. „Het was een voorrecht om tijdens deze etappe achter Van Aert te mogen rijden.” De Belgische renner had een behoorlijke voorsprong opgebouwd, maar volgens Zeeman was het in de slotfase toch nog wel spannend. „Het ging zo verschrikkelijk hard in die afdaling. Het was wel zaak ook gefocust te blijven en hem goed te coachen dat hij elke bocht goed bleef nemen. Ik moet er nog steeds van bijkomen.”

Volgens Zeeman was het niet het beste scenario dat Van Aert mee was in de kopgroep. „Ik denk eigenlijk dat ze die kopgroep terug hadden willen pakken, maar Wout was zo ongekend sterk. De eerste keer op de Ventoux werd de kopgroep al gereduceerd en Wout had geluk dat mannen van Trek zich helemaal leeg hadden gereden.”

Hij was vol bewondering over Van Aert. „Hij heeft in de eerste week gevochten voor de gele trui en nu wint hij de mooiste etappe in de Tour. Hij is duidelijk aan het groeien in deze Tour. Het is ook een compliment voor zijn trainer. Wout is een fenomeen. We zijn heel trots dat hij bij ons rijdt.”