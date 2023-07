LIVE Tour: Jumbo-Visma houdt flink huis, Joux Plane doemt op

Volg hier de veertiende etappe op de voet via ons Live Widget

Onze columnisten Erik Breukink en Michael Boogerd volgen de Tour de France op de voet. Elke dag blikt één van de twee oud-deelnemers aan het grootste wielerspektakel ter wereld vooruit op de dag die komen gaat. Vandaag laat Breukink, die zelf als derde eindigde in de Tour van 1990, zijn licht schijnen over etappe 14 (van Annemasse naar Morzine over 151,8 kilometer).

Na de bedwinging van de Grand Colombier op vrijdag, wordt het ook vandaag weer klimmen geblazen. 4300 hoogtemeters, verdeeld over zes klimmen, waarvan er vijf gecategoriseerd zijn. De slotklim is de Col de Joux Plane (11,6 km met een gemiddels stijgingspercentage van 8,5 procent). Hierna volgt een erg technische afdaling naar de finish in Morzine.

Breukink is bekend met de Col de Joux Plane. „Een klassieker in de Tour, heeft er vaak ingezeten. Niet alleen toen ik zelf reed, maar zelfs toen ik als jongen voor de tv zat al. Toen zag ik Peter Winnen en Johan van der Velde daar al overheen gaan. Het is een lastige, steile klim. Ik denk dat de rit nog lastiger is als vrijdag.”

Tour winnen of verliezen

Om te vervolgen: „De vermoeidheid gaat nog meer een rol spelen.” Hij verwacht ook nu weer een strijd tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. „En je kan hier de Tour winnen of verliezen.”

Ook nu weer een strijd tussen Pogacar en Vingegaard? Ⓒ ANP/HH

Wel is de vraag of zij voor de ritwinst gaan, of dat er een ontsnapping gaat komen tot het einde, zoals vrijdag met Michal Kwiatkowski. „Gaan de goede klimmers op achterstand een voorsprong krijgen? Mannen die op meer dan 10 minuten staan krijgen wellicht die ruimte. Zij kunnen dan zomaar weer de top tien binnendringen, dus het gaat sowieso een koers binnen de koers worden.”