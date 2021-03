Oussama Tannane hoopt op bekerfinale tegen Ajax: ’Voor mij een wedstrijd op leven en dood’

Oussama Tannane is blij na zijn fraaie goal. Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - Oussama Tannane maakte recent een mindere fase door bij Vitesse, maar stond op in de halve finale van de KNVB-beker tegen VVV-Venlo. De individuele klasse van de creatieve middenvelder, die de assist voor de 1-0 van Armando Broja verzorgde en zelf schitterend de 2-0 binnen knalde, gaf uiteindelijk de doorslag, waardoor Vitesse voor de tweede keer in vijf seizoenen in de bekerfinale staat.