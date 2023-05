Charles Leclerc spreekt van ‘onacceptabele’ crash

Leclerc verloor de controle over zijn auto in bocht 7 en crashte, op de plek waar hij een dag ervoor ook al in de fout ging. ,,Het is onacceptabel dat ik in dezelfde bocht twee keer een fout maak”, aldus de Ferrari-coureur. ,,Natuurlijk waaide het hard en kan ik zeggen dat de afstelling van de auto erg tricky was, maar voor dat laatste heb ik zelf gekozen.”

Omdat Leclerc eerder wel een tijd had neergezet, start hij zondag vanaf plek zeven. Met zijn crash veroorzaakte hij een rode vlag, waarna de sessie niet meer werd hervat en iemand als Max Verstappen geen tijd meer kon neerzetten. Verstappen start slechts als negende.

Risico

,,Normaal gesproken ben ik er sterk in om het maximale uit de auto te halen in Q3”, stelde Leclerc. ,,Ik neem soms misschien wat meer risico dan anderen, maar nu was het te veel. Ik ben erg teleurgesteld in mezelf. Dit mag niet gebeuren.”