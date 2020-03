KKD: Volendam klimt naar derde plaats

FC Volendam-coach Wim Jonk Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

VOLENDAM - Volendam is naar de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie geklommen door een zege op Jong Ajax. Op eigen veld won de formatie van coach Wim Jonk met 4-0, waardoor het de jeugdige Amsterdammers op de ranglijst inhaalde. Het verschil is 1 punt.