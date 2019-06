Wereldkampioen gevlucht voor Van der Poel

Mike Teunissen in de gele trui als leider in de Ster ZLM Toer.

AMSTERDAM - Mathieu van der Poel vernederde dit seizoen bij vlagen het wegpeloton, Wout van Aert blinkt nog steeds uit. En dan is er Mike Teunissen, niet alleen de lead-out van sprinter Dylan Groenewegen, maar tevens de man die in mei en juni vier keer met de bloemen zwaaide. Het verband? Ze waren alle drie minimaal één keer wereldkampioen in het veld. Teunissen zou morgen weleens Van der Poel kunnen opvolgen als Nederlands kampioen op de weg.