Alexander Zverev wint ATP Finals ten koste van Daniil Medvedev

In het duel met Medvedev domineerde Zverev van begin tot eind. In beide sets had hij aan een vroege break voldoende voor setwinst. Zverev gunde de Rus geen enkele breakkans en maakte het na vijf kwartier af met een ace, zijn achtste van de wedstrijd.

De winnaar won 80 procent van de punten op zijn eerste opslag en toonde zich bovendien erg taai in de returngames. „Ik moest goed spelen tegen iemand van wie ik vijf keer op rij had verloren”, zei Zverev. „Er is geen betere manier om het seizoen te eindigen en ik ben blij om met deze overwinning op vakantie te gaan. Maar ik kijk nu al uit naar volgend jaar.” Zverev maakt eind deze maand niet zijn opwachting op de Daviscup Finals.

Medvedev, de nummer 2 van de wereld, was negen duels op rij ongeslagen op de ATP Finals. In de poulefase had hij Zverev al verslagen met 7-6 in de derde set, waardoor de Duitser de bonus voor de ongeslagen kampioen al niet meer kon pakken.

Voor de 24-jarige Zverev is het zijn tweede grote prijs van het seizoen. De mondiale nummer 3 was afgelopen zomer ook de beste op de Olympische Spelen in Tokio. Tevens won hij twee masterstoernooien; in Madrid en Cincinnati.