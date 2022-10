PSV maakt ruim miljoen winst: ’Eerste stap in het herstel eigen vermogen’

Daarin zitten vier transfers: die van Donyell Malen naar Borussia Dortmund, Denzel Dumfries naar Inter, Pablo Rosario naar OGC Nice en Ritsu Doan naar SC Freiburg. PSV had een omzet van 93 miljoen euro. De commerciële inkomsten stegen met 7,8 miljoen euro ten opzichte van het jaar ervoor, uit Europees voetbal werd 7,6 miljoen euro meer gehaald dan het jaar ervoor en ook werd 12 miljoen euro verdiend aan ticketing ten opzichte van het voorgaande seizoen, dat door de coronacrisis tot een sterk afwijkend beeld had geleid.

,,Met dit resultaat maakt PSV een eerste kleine stap in het herstel van het eigen vermogen dat met name door corona in het afgelopen jaar meer dan gehalveerd is”, zo heeft PSV aangegeven. Over het huidige seizoen koerst PSV af op een negatief operationeel resultaat, dat gecompenseerd moet worden door een of meerdere klappers op de transfermarkt in januari of aan het einde van het seizoen. ,,De verwachting is echter ook dat PSV met enkele geprognotiseerde transfers het seizoen 2022/23 met een positief netto resultaat kan eindigen en er zodoende verder kan worden gewerkt aan het herstel van het eigen vermogen.”