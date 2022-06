Geredde synchroonzwemster ’oké’ na heldenoptreden van coach

Haar coach Andrea Fuentes, voormalig Olympica uit Spanje, greep vervolgens zeer accuraat in en voorkwam een levensbedreigende situatie voor haar Mexicaanse atlete. Fuentes aarzelde niet en sprong in het water.

Tijdens haar oefening verliest Anita Alvarez het bewustzijn Ⓒ ANP/HH

„Het was beangstigend. Ik moest het wel doen want de verantwoordelijke badmeesters grepen niet in”, citeerde de Spaanse krant Marca de coach, zelf een oud-zwemster. Ze dook gekleed in korte broek en T-shirt het water in en kreeg uiteindelijk met hulp Alvarez uit het bad. De zwemster werd per brancard afgevoerd, terwijl teamgenoten en toeschouwers geschokt toekeken.

"Anita is oké, dat hebben de artsen bevestigd"

Even later volgde het nieuws dat ze weer bij kennis was. Fuentes zei later dat Alvarez wellicht twee minuten niet geademd had. „Haar longen zaten vol water. Eenmaal op een veilige plek gaf ze over, hoestte een paar keer en alles was weer in orde.”

De schrik zit erin bij de toeschouwers Ⓒ ANP/HH

De schrik sloeg alle aanwezigen om het hart, maar tot grote opluchting van een ieder kwam Alvarez snel weer bij kennis. Medische hulp was snel ter plaatse en ook een medewerker van de toernooiorganisatie sprong direct het water in.

De 25-jarige Alvarez was vorig jaar tijdens een olympisch kwalificatietoernooi in Barcelona ook al eens kortstondig buiten bewustzijn geraakt tijdens haar oefening. „Anita is oké, dat hebben de artsen bevestigd”, meldde de Amerikaanse zwembond. Fuentes benadrukte dat het in andere sporten vaker gebeurt dat atleten flauwvallen. „We kennen de beelden uit de marathon, het wielrennen. Onze sport is niet veel anders. Ook in het zwembad gaan we soms over onze limiet.”