Schaatser (21) is de grote verrassing en gaat onverwacht naar Peking ’Frenkie’-lookalike Merijn Scheperkamp flikt het op OKT

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Merijn Scheperkamp zorgt in Heerenveen voor een daverende verrassing op de 500 meter. Ⓒ FOTO’S RENÉ BOUWMAN

HEERENVEEN - Ze noemen hem ’Frenkie’ binnen de schaatsploeg van Jumbo-Visma en dat heeft alles te maken met zijn vermaarde lookalike in voetbalwereld. Merijn Scheperkamp is een 21-jarige sprinter die voor een volslagen verrassing zorgde door de 500 meter te winnen op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf. „Ja, ik weet hoe het met Frenkie de Jong is gegaan toen hij eenmaal bekend werd”, zegt Scheperkamp na zijn stunt. „Die is alleen maar beter gaan voetballen. Ik hoop dat ik nu nog beter ga schaatsen.”