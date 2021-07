Politie valt hotel van wielerploeg Wout Poels binnen

„Het was niets speciaals. Ze hebben om trainingsgegevens van de renners gevraagd, de bus gecheckt en dat was het”, aldus Erzen tegen Cyclingnews. „Ze hebben de renners een uur gestoord en zeiden uiteindelijk ’bedankt’. Ze hebben niet verteld wat de reden van hun bezoek was. Dat gaan we vandaag via onze advocaten achterhalen.” Het team bevestigde ook dat er geen arrestaties zijn verricht. Movistar was ook in hetzelfde hotel in Pau, maar zij kregen geen bezoek van de autoriteiten.

Poels is de leider van het bergklassement in de Tour. De 33-jarige Nederlander, die de bolletjestrui al een paar dagen draagt, heeft in het klassement elf punten voorsprong op geletruidrager Tadej Pogacar. De Sloveen won woensdag op overtuigende wijze de Koninginnenrit in de Tour.

De achttiende etappe gaat donderdag door de Pyreneeën, van Pau naar Luz Ardiden. De renners moeten twee bergjes van de vierde categorie over en twee bergen van de buitencategorie. De aankomst is bergop.