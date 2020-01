Vijf vragen over olympisch kwalificatietoernooi volleybal in Apeldoorn

Lonneke Sloetjes, de ene helft van de Twin Towers. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Wordt 2020 een leuk jaar voor de beste Nederlandse volleybalsters? Het antwoord op die vraag is afhankelijk van het verloop van de komende week. Als Oranje zich plaatst voor de Olympische Spelen behoort het winnen van een medaille in Tokio tot de mogelijkheden. Maar wanneer de missie in Apeldoorn mislukt, telt deze ooit zo bejubelde Nederlandse ploeg voorlopig niet meer mee. Er is reden voor optimisme. Dit vanwege de nieuwe bondscoach Gianni Caprara en de kracht van de ’Twin Towers.’