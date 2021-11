Botic van de Zandschulp vliegt eruit tegen Felix Auger-Aliassime

Van de Zandschulp, komende week te vinden in de top-60 van de wereldranglijst, maakte te veel fouten in het knusse stadionnetje. Auger-Aliassime was secuurder en serveerde bovendien ijzersterk (11 aces). Het toptalent uit Montréal is dan ook geen kleine jongen. Hij is de nummer 11 van de wereld. In 2021 bereikte hij de laatste acht.

Bij de US Open ging Auger-Aliassime er pas in de halve eindstrijd uit tegen de latere winnaar Daniil Medvedev. De Rus had in de kwartfinales in New York ook al einde gemaakt aan het toernooi van Van de Zandschulp, die bij de US Open zijn internationale doorbraak beleefde en als enige een set won van Medvedev.

Het tennisseizoen zit er nu op voor Van de Zandschulp, die zich gaan opmaken voor zijn eerste volledige jaar op de ATP Tour. Na een korte vakantie begint zijn voorbereiding op de Australian Open.