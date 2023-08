Roept Zweden Japanse voetbalmachine halt toe op WK?

Nadat vrijdagochtend om 03.00 uur Nederland en Spanje hebben uitgevochten welk land zich halve finalist mag noemen op het WK voetbal wordt een uur of negen later de opponent bij de laatste vier bekend. Om 09.30 uur (Nederlandse tijd) clashen Japan en Zweden in Auckland. Slagen de Scandinavische vrouwen er wél in om zand in de motor van de Aziatische voetbalmachine te strooien?

WK-topscorer Hinata Miyazawa Ⓒ ANP/HH