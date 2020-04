Tweevoudig olympisch finalist Donato Sabia sterft door coronavirus

Sabia stond twee keer in de finale van de 800 meter bij de Olympische Spelen. In 1984 in Los Angeles eindigde hij als vijfde en in 1988 in Seoul kwam hij als zevende over de finish. Hij veroverde in 1984 de Europese titel indoor op de middenafstand. Sabia lag al een aantal dagen op de intensive care van het ziekenhuis in Potenza.

De Italiaanse atletiekfederatie omschreef Sabia als een „buitengewoon talentvolle atleet, maar bovenal een vriendelijk mens. De bond wist te melden dat de vader van Sabia enkele dagen eerder ook was overleden aan het besmettelijke virus. „Het is een drama binnen een drama”, aldus voorzitter Alfio Giomi.