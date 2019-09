Gullit: Tegenslag De Ligt werkt ook louterend

Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong worden volgens Ruud Gullit bij Juventus en Barcelona geconfronteerd met de keiharde realiteit. Ⓒ BSR/SOCCRATES

Matthijs de Ligt is direct geconfronteerd met het zwart-wit-denken in het Italiaanse topvoetbal. In m’n vorige column heb ik geschetst dat je een held bent als je directe tegenstander niet scoort en wordt afgeserveerd als de spits tegen je scoort. Eigenlijk is het niet eens zo erg omdat ik weet dat De Ligt hier 100 procent bovenop komt. Bij Oranje is hij destijds als 17-jarige ook slecht begonnen en heeft zich goed gerevancheerd.