Motorcrosslegende Everts geniet van Jeffrey Herlings: ’Hij gaat record heel scherp zetten’

Tienvoudig wereldkampioen Stefan Everts ziet een aantal dingen van zichzelf terug in Jeffrey Herlings (inzet): „We geven allebei nooit op. En Herlings is ook fysiek gezien een van de sterkste rijders.” Ⓒ FOTO’S ANP/HH

AMSTERDAM - Hij benadrukt dat hij er zelf niet om heeft gevraagd, maar dat Stefan Everts in motorcrosskringen de bijnaam The Legend heeft verworven, vervult de inmiddels 50-jarige Belg nog altijd met trots. Op zijn indrukwekkende erelijst prijken tien wereldtitels. Ook het recordaantal van 101 Grand Prix-overwinningen is in zijn handen, maar daar heeft Everts sinds vorig weekeinde niet meer het alleenrecht op. Hij is geëvenaard door Jeffrey Herlings en Everts weet dat het daarbij niet zal blijven. Dit weekeinde in Spanje kan de MXGP-coureur uit het Brabantse Oploo, bijgenaamd The Bullet, al alleen recordhouder worden.