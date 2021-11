Mercedes-teambaas Toto Wolff: ’Red Bull ziet spoken’

„Ik weet niet wat voor bewijzen of foto’s Red Bull heeft, maar ze zien spoken”, aldus Mercedes-teambaas Toto Wolff. „Het circuit hier in Qatar is minder gevoelig voor vermogen dan vorige week in Brazilië. Ik denk dat onze snelheid op het rechte stuk vergelijkbaar was met Red Bull, alleen reden zij met een grotere vleugel en dus meer neerwaartse druk. Ik kan niet meer volgen wat er allemaal over ons wordt geroepen. We kunnen niet continu blijven reageren op geruchten die vanuit die kant in de wereld worden geholpen.”

Autosportfederatie FIA voert aanvullende tests uit om de achtervleugels te controleren. Dat kan niet los worden gezien van de hele saga tussen de twee topteams.

Wolff: „Dat heeft ook te maken met de auto’s van volgend jaar, want ze willen de robuustheid checken. Het wordt interessant om te zien wat eruit komt. Ik denk dat wij helemaal goed zitten.”