Naomi Osaka moet haar problemen niet op de bordjes van het tennis en de media deponeren

Veel topsporters zijn doorgaans spaarzaam met de tijd die ze aan media willen besteden, maar binnen het tennis had ik in de afgelopen twintig jaar niets te klagen. ’Win or lose’, tennissers melden zich na elke wedstrijd bij de schrijvende pers. Zo is dat al in de vorige eeuw afgesproken en dat levert vaak voer voor mooie verhalen op.