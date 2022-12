Late meevaller voor Barcelona: Lewandowski kan tóch spelen

Een dag voor de derby tegen Espanyol (aftrap 14.00 uur) kreeg de club van de Oranje-internationals Frenkie de Jong en Memphis Depay te horen dat Lewandowski mag spelen. Mogelijk moet hij later alsnog zijn schorsing uitzitten. De Pool is de topscorer van La Liga met dertien doelpunten in veertien duels. Barcelona voert de ranglijst aan met twee punten voorsprong op Real Madrid, dat vrijdagavond al in actie komt tegen Real Valladolid.

Lewandowski kreeg tegen Osasuna binnen een half uur twee gele kaarten. Bij het verlaten van het veld tikte hij zijn neus aan, wat werd gezien als „minachting en gebrek aan respect jegens de arbiter.” Later verklaarde de spits dat het gebaar bedoeld was voor zijn trainer Xavi en niet voor de scheidsrechter. Met tien man wist Barcelona na een achterstand wel te winnen in Pamplona: 1-2.

