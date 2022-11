Verstappen na voorval met Hamilton: ’Ik had gehoopt dat vorig jaar achter ons lag’

Nadat hij eerst uitgebreid tekst en uitleg had gegeven over het feit waarom hij teamgenoot Sergio Pérez niet voor liet gaan in de slotfase, werd de 25-jarige Limburger ook nog uitgebreid ondervraagd over zijn touché met Hamilton, met wie hij op Interlagos oude tijden deed herleven. In 2021 lagen de twee vrijwel elke race met elkaar overhoop.

Verstappen wist dat hij toen de safety car de baan verliet iets moest doen. Mercedes was dit hele weekeinde al te snel, dus dit was waarschijnlijk zijn enige kans. Verstappen zette zijn auto aan de buitenkant van bocht één naast die van Hamilton, ging de Brit zelfs even voorbij, maar kwam toen het asfalt de andere kant op draaide in de verdrukking terecht.

Voor zijn gevoel lag Verstappen op het moment dat misging voor ongeveer 85 procent naast Hamilton. Volgens de nieuwe race-regels, die multi-interpretabel zijn, was dat blijkbaar net niet genoeg. Bovendien waren de stewards van mening dat de snelheid van de Limburger te hoog lag om de volgende bocht fatsoenlijk te halen. Hamilton ging echter evenmin vrijuit, zo viel in de officiële verklaring te lezen. Hij werd verweten onvoldoende ruimte te hebben gelaten. Verstappen was volgens de stewards daarom slechts gedeeltelijk schuldig, al was dat in hun ogen wel voldoende voor een straf.

Nadat Verstappen zich in de mixed zone beklaagde over de complexiteit van de regels, stipte hij maar weer eens ’gewoon te willen racen’, hard maar zeker fair. Precies waarom hij in Brazilië een dag eerder nog werd geroemd door Bernie Ecclestone. Het was voor Verstappen vooral teleurstellend om te zien dat de strijdbijl door Hamilton nog niet is begraven. „Ik had gehoopt dat vorig jaar inmiddels achter ons lag en dat we eindelijk weer normaal konden racen.”