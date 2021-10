Premium Het beste van De Telegraaf

La Roja strijdt met wereldkampioen Frankrijk om Nations League-titel Nieuwe toplichting Spanje kan vroeg oogsten

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

De zeventienjarige Gavi van FC Barcelona is een sensatie aan het worden in Spanje. Ⓒ FOTO Getty Images

AMSTERDAM - Na in de periode 2008-2012 als veelvraat van het landenvoetbal te hebben gefungeerd, staat Spanje qua hoofdprijzen alweer even droog. Daar kan zondagavond in de finale van de Nations League tegen regerend wereldkampioen Frankrijk verandering in komen. Bondscoach Luis Enrique bouwt aan een elftal, dat bulkt van het jeugdige talent en de potentie heeft om het landenvoetbal weer jarenlang te gaan domineren.