Sport Kort: Roel Boomstra pakt leiding op tweekamp WK dammen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Boomstra neemt leiding op tweekamp WK dammen na winst tiebreak

19:34 uur Roel Boomstra heeft in Eindhoven de leiding genomen in de tweestrijd om de wereldtitel dammen. Dat deed de 28-jarige Boomstra door tegen de Rus Aleksandr Schwartzman (54) de tiebreak te winnen.

Zowel de drie 'Rapid'-partijen als de drie 'Blitz'-partijen eindigden in een remise, waardoor het aankwam op de 'Superblitz'. Daarin startten beide dammers met 10 minuten, waarna ze er per zet 2 seconden bij opgeteld kregen. Na zes remises op rij moest er via een tiebreak een voorsprong worden geforceerd.

"Vandaag was het spel van erg hoog niveau, wat natuurlijk ook leuk is voor de kijker. Voor mij was het belangrijk om kalm te blijven en de rust te bewaren en dat lukte mij gelukkig", zei Boomstra. "Het hardste van de strijd moet nog komen. Het is natuurlijk fijn voor mij dat ik op voorsprong ben gekomen, maar dit zegt nog niks. Ik heb namelijk nog twee winstpartijen nodig. Schwartzman is een echte vechter dus ik verwacht nog veel van hem in de resterende partijen."

De dammer met de meeste punten mag zich wereldkampioen noemen, mits hij drie zeges heeft geboekt.

Ski Vereniging: vier deelnemers aan Spelen zijn finalewaardig

18.24 uur: Voor de skiërs en snowboarders sluit op 17 januari de kwalificatie voor de Olympische Spelen. De Nederlandse Ski Vereniging levert vier atleten aan de olympische ploeg; alpineskiester Adriana Jelinkova, snowboardcrosser Glenn de Blois, en freestylesnowboarders Niek van der Velden en Melissa Peperkamp. „Daar zijn we heel tevreden mee”, zegt technisch directeur Wopke de Vegt van de bond. „Als je namens Nederland in deze sporten uitgezonden wordt naar de Spelen, ben je finalewaardig.”

Theoretisch zou snowboardster Michelle Dekker zich nog kunnen plaatsen bij de wereldbekerwedstrijd in Simonhöhe aanstaande vrijdag, maar volgens De Vegt zou ze dan waarschijnlijk het podium moeten halen. Dan maakt ze nog een kans. „Bij het snowboarden komen Sam Vermaat en Casper Wolf nog in actie, maar zij staan ver buiten de top 30 en zouden dan bijvoorbeeld eerste moeten worden.”

Mede door de coronapandemie moesten veel atleten zich dit jaar nog kwalificeren waardoor de wereldbekerwedstrijden vrijwel allemaal heel sterk bezet waren, legt de technisch directeur uit. Dat heeft het niet makkelijker gemaakt. De vier olympiërs die de bond nu afvaardigt, liggen in de lijn der verwachting. „Glenn zat er voor Pyeongchang al heel dichtbij, Niek bewijst dat hij bij de wereldtop hoort en Melissa is de runner-up.”

Met Jelinkova heeft Nederland voor het eerst sinds de Spelen van 1952 een alpineskiester op de Spelen. De 26-jarige skiester raakte vorig jaar een dag nadat ze de olympische kwalificatie binnenhaalde zwaar geblesseerd aan haar knie, maar ze heeft gerevalideerd en is fit. „Ze moet het doen met waar ze staat, zo werkt haar begeleiding ook met haar”, zegt De Vegt. Skiën kan ze, verzekert hij. Nu gaat het om de vorm van de dag.

Een voorspelling over mogelijke medailles wil De Vegt niet doen. Volgens de oud-schaatscoach kun je het ook niet zomaar vergelijken met het langebaanschaatsen. „Daar valt tegenwoordig nauwelijks meer iemand. In de sneeuw is het risico dat iets misgaat veel groter, zonder dat we dat als excuus willen gebruiken. Glenn heeft wedstrijden gewonnen en Niek heeft laten zien wereldtop te zijn. Daarin liggen de kansen volledig open.”

Nederlands veldrittalent Haverdings naar Baloise-Trek

14.45 uur: De 17-jarige veldrijder David Haverdings komt vanaf volgend seizoen uit voor de ploeg Baloise-Trek Lions. De wielrenner uit het Drentse Zuidlaren won dit seizoen als tweedejaars junior bij Orange Babies Cycling Team veertien wedstrijden, onder meer in Koksijde, Overijse en Tabor. Bij de EK op de VAM-berg pakte hij het zilver bij de junioren.

„Ik voel dat ik klaar ben voor een stap hogerop. Bij de Baloise-Trek Lions hoop ik mijn talenten verder te ontwikkelen. Dit voelt aan als een natuurlijke stap.” Bij zijn nieuwe ploeg, die geleid wordt door Sven Nys, treft hij onder meer beloftenwereldkampioen en landgenoot Pim Ronhaar. Die rijdt dit seizoen, vanwege het ontbreken van veel wedstrijden voor beloften, regelmatig mee met de eliterenners. Ook Nederlands elitekampioen Lars van der Haar maakt deel uit van de ploeg. Haverdings vertegenwoordigt Nederland eind deze maand op de WK in het Amerikaanse Fayetteville.

Paris Saint-Germain ziet uit voorzorg af van trainingskamp

13.26 uur: Paris Saint-Germain ziet uit voorzorg af van een trainingskamp van enkele dagen in Qatar en Saudi-Arabië. De Franse topclub vindt het gezien het hoge aantal coronabesmettingen in eigen land niet verantwoord op stap te gaan. De trip stond van 16 tot 19 januari op het programma.

Veel spelers van PSG zijn al door het virus getroffen. Zo stonden bijvoorbeeld Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Juan Bernat, Danilo Pereira, Julian Draxler en Angel Di Maria vanwege een besmetting enige tijd langs de kant.

Monfils trekt zich in Adelaide geblesseerd terug

13.22 uur: Gaël Monfils heeft zich op het (tweede) toernooi van Adelaide geblesseerd teruggetrokken in zijn partij in de tweede ronde tegen de Braziliaan Thiago Monteiro. De Fransman, die vorige week in dezelfde stad al een toernooi had gewonnen, had last van zijn nek. Wat de consequenties zijn voor zijn deelname aan de Australian Open, die volgende week begint, is nog onduidelijk.

Monfils had tegen Monteiro de eerste set gewonnen, waarna hij zich in de tweede aan zijn blessure liet behandelen. Hij verloor vervolgens de tweede set en besloot zich bij het begin van het derde bedrijf terug te trekken.

Bayern München ziet zes spelers na besmetting terugkeren

12.48 uur: Bayern München heeft woensdag zes spelers na een besmetting met het coronavirus zien terugkeren op het trainingsveld. Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Omar Richards, Leroy Sané, Alphonso Davies en Tanguy Nianzou namen volgens de club weer gedeeltelijk deel aan de oefensessie voor de hele groep.

De koploper hervatte het afgelopen weekeinde de competitie met een nederlaag tegen Borussia Mönchengladbach. Er ontbraken toen dertien spelers, van wie er negen besmet waren met het virus. Zaterdag speelt Bayern vermoedelijk met een wat bredere selectie tegen FC Köln.

Eliud Kipchoge met steun van Ineos op jacht naar derde olympische titel

12.01 uur: Een derde olympische titel op de marathon is het grote doel van Eliud Kipchoge. Dat zei de Keniase atleet woensdag bij de presentatie van Ineos als nieuwe partner van het NN Running Team van de Nederlandse manager Jos Hermens. Het Britse chemiebedrijf werkte eerder al samen rond het zogenoemde 1.59-project waarbij Kipchoge als eerste een marathon liep onder de 2 uur. Dat gebeurde in Wenen in 2019 en leidde tot een officieus record omdat er sprake was van speciaal gecreëerde omstandigheden.

Ineos maakte via sportdirecteur Dave Brailsford bekend het team in ieder geval tot en met de Olympische Spelen van Parijs 2024 te ondersteunen. Een eerste geformuleerde uitdaging is het winnen van olympisch goud op de marathon door Kipchoge. „Dat zou zijn derde goud op de marathon op rij zijn, een niet eerder geleverde prestatie”, aldus Brailsford, die lang aan het hoofd stond van de wielerploeg Sky waarvan Ineos sinds 2019 de naamgever is. Kennisdeling staat centraal met een sponsor die ook actief is in de Formule 1 en zeilen. „We kunnen van elkaar leren: hoe te trainen, hoe te coachen.”

Kipchoge (37) is de wereldrecordhouder op de marathon met een tijd van 2.01,39, gelopen in 2018 in Berlijn. In Tokio veroverde hij zijn tweede olympische marathontitel op rij. Op de vraag wat voor tijd er in Parijs nodig is, was de Keniaan duidelijk: „Het doel is winnen, de tijd maakt me niet uit.”

Zes coronabesmettingen bij EK kunstschaatsen

10.28 uur: Bij de Europese kampioenschappen kunstrijden in de Estse hoofdstad Tallinn zijn kort voor het begin zes deelnemers positief getest op het coronavirus. De overkoepelde organisatie ISU wil niet zeggen om wie het gaat, wel dat de betrokkenen in isolatie zijn gegaan.

De Europese kampioenschappen beginnen woensdag met de korte programma’s voor mannen en paren. De Nederlandse Lindsay van Zundert (16), straks vlaggendrager bij de openingsceremonie van de Winterspelen, is een van de deelneemsters. De Nederlandse schaatsbond laat weten dat zij in goede gezondheid verkeert.

Basketballers Memphis Grizzlies boeken tiende zege op rij

08.17 uur: De basketballers van Memphis Grizzlies hebben in de Amerikaanse profcompetitie NBA hun tiende zege op rij geboekt. Golden State Warriors werd met 116-108 verslagen. Ja Morant speelde een hoofdrol met een score van 29 punten.

Ziaire Williams en Tyus Jones waren allebei goed voor 17 punten. Stephen Curry was belangrijk voor de Warriors, met 27 punten, 10 rebounds én 10 assists.

Voor de Warriors was het de tiende nederlaag van het seizoen.