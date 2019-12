Nunnely en Dankerlui pijnigen oude liefde Ajax

„Als je het nuchter bekijkt, dan hebben we hier gewonnen door twee spelers die het in Amsterdam nooit hebben gered”, stelde de winnende trainer van Willem II. „Dat is toch best wel bijzonder.”

Nunnely verdiende vlak voor rust een strafschop, nadat hij Sergiño Dest te snel af was geweest. Mike Trésor Ndayishimiye maakte vanaf elf meter geen fout. Dankerlui tekende in de 78e minuut voor de tweede treffer van Willem II. „Ik dacht, ik heb niets te verliezen”, zei hij. „Ik schoot gewoon en zag de bal in het net belanden. Ajax zit nog steeds in mijn hart, maar dit is echt fantastisch.”

Als hij niet zelf hoeft te voetballen, dan slaat Nunnely bijna geen wedstrijd van Ajax op televisie over. „Het blijft mijn club, ook al heb ik het niet gered. Ik had me ook voorgenomen om niet te hard te juichen als ik hier zou scoren.”

Dankerlui vierde zijn treffer wel uitgelaten. Hij liet zich met beide knieën over het gras glijden en schreeuwde het uit. „Dat is niet raar toch”, stelde hij. „Ik ben net terug van een blessure en mag invallen. En dan gebeurt er dit. Deze zege was ook niet gestolen. Natuurlijk kan Ajax beter en misten ze een paar belangrijke aanvallers. Maar het was mooi om te zien hoe we voetballend aardig mee konden.”

Willem II klom met de zege naar de een voorlopige derde plaats van de ranglijst, met een punt meer dan PSV dat zaterdagavond tegen Fortuna Sittard speelt. De club uit Tilburg won vorige maand ook al van PSV (2-1). Waar moet dit eindigen? „Laten we van wedstrijd naar wedstrijd leven”, zei Dankerlui. „Maar ik denk dat we het goed voor elkaar hebben.”