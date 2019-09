FC Utrecht heeft weer een echte spits

Adrian Dalmau is bij FC Utrecht lekker op dreef. Ⓒ VI Images

UTRECHT - Door ook in zijn derde wedstrijd voor FC Utrecht te scoren trad Adrian Dalmau in het voetspoor van Michel Beukers, John Moore en Ruud Boymans, spitsen die ook een vliegende start kenden in de Galgenwaard. De scoringsdrift van de Spanjaard zette de thuisclub in een moeizame fase op het goede spoor tegen FC Emmen. De uiteindelijke 3-1 zege zorgde na twee nederlagen voor grote opluchting bij het team van trainer John van den Brom.