VIDEO Voormalig ploeggenoot Armstrong moet vinger missen na ontdekken tumor

„Ik ben moe en heb veel pijn, maar ik ben blij dat het goed is gegaan”, laat hij via een video op Twitter weten. „Mijn andere vingers zijn dichter bij elkaar gezet, waardoor ze de taken van m’n middelvinger over kunnen nemen. Best cool, eigenlijk!”

Inmiddels zit Danielson ook al weer op de fiets. „Voorlopig wel alleen op de rollen, want ik mag mijn hand voorlopig nergens voor gebruiken. Remmen mag ik nog niet doen, want alles in mijn hand moet tijd krijgen om te genezen. Van de botten tot de pezen. Uiteraard heb ik lastige dagen, maar ik ben vooral zeer strijdvaardig. Bedankt voor alle steun.”

Danielson reed in 2005 in de ploeg met Armstrong. In 2012 bleek dat hij in de jaren 2005 en 2006 doping had gebruikt. Hij werd toen voor een half jaar geschorst. In maart 2013 keerde hij terug in het peloton, maar twee jaar later werd hij opnieuw betrapt op het gebruik van verboden middelen.