Roland Garros: Titelverdedigster Swiatek door, Svitolina eruit

Iga Swiatek heeft zich geplaatst voor de achtste finales op Roland Garros. De titelverdedigster had het één set lastig tegen Anett Kontaveit uit Estland, maar won met 7-6 (4) 6-0.

Swiatek, als achtste geplaatst op het grandslamtoernooi in Parijs, moest haar ritme vinden in de eerste set tegen de als dertigste geplaatste Kontaveit. Die brak meteen de opslagbeurt van de Poolse en hield dat lang vol. Swiatek kwam echter terug en besliste de set in de tiebreak. In de tweede set stoomde ze met enkele breaks meteen door naar 5-0. Ze besliste het duel op haar eerste matchpoint.

Svitolina

Eerder op de dag verloor Roland Garros een hooggeplaatste speelster. De als vijfde geplaatste Elina Svitolina kwam tegen de Tsjechische Barbora Krejcikova in alle opzichten tekort: 3-6, 2-6.

De Oekraïense leverde in de openingsgame direct haar opslag in en zag Krejcikova, de nummer 33 van de wereld, uitlopen naar een 2-0 voorsprong. Svitolina schakelde een tandje bij en repareerde de schade razendsnel. Met een aantal imponerende slagen pakte ze drie games op rij en boog ze de achterstand om.

Beide speelsters legden een zeer wisselvallige eerste set op de mat. Prachtige punten werden afgewisseld met haast onmogelijke fouten. Bij een 3-3 stand leverde Svitolina opnieuw haar servicegame in. Krejcikova rook bloed, maar moest in haar eigen game hard aan de bak. De Tsjechische had ruim twintig minuten nodig om de belangrijke servicegame uit het vuur te slepen, maar liep wel uit naar een 5-3 voorsprong. Svitolina leek mentaal geknakt, want ook de game erna leverde ze haar opslagbeurt, en dus de eerste set in: 3-6.

Met Elina Svitolina verliest Roland Garros wederom een hooggeplaatste speelster. Ⓒ HH/ANP

In het tweede bedrijf pakte Krejcikova wederom een vroege break en liep ze uit naar een 4-1 voorsprong. Svitolina kon ternauwernood voorkomen dat ze de game daarop wederom werd gebroken en maakte er nog 4-2 van. Verder liet Krejcikova haar tegenstandster niet meer komen. De Tsjechische pakte twee games op rij en boekte haar tweede overwinning op een top 10-speelster uit haar carrière.

Eerder sneuvelde in Parijs ook al de als eerst geplaatste Ashleigh Barty en de als derde geplaatste Aryna Sabalenka. Ook Naomi Osaka, de huidige nummer twee van de wereld, is in Parijs niet meer van de partij. Zij besloot zich na veel kritiek op haar keuze om niet meer met de pers te praten, terug te trekken.De Amerikaanse Sofia Kenin, de nummer 5 van de wereld, is nu de hoogst geplaatste speelster in het toernooi.

Arantxa Rus ook klaar in dubbelspel

De Nederlandse Arantxa Rus is er op Roland Garros niet in geslaagd de derde ronde te bereiken in het vrouwendubbel. Rus en haar Sloveense partner Tamara Zidansek verloren van Darija Jurak en Andreja Klepac. Het als elfde geplaatste Kroatisch/Sloveense koppel won de partij in twee sets: 7-6 (2) 6-4. De wedstrijd duurde ruim anderhalf uur. Rus was eerder in het enkelspel al in de eerste ronde gestrand.